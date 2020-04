Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bordcomputer ausgebaut

Altena (ots)

Einem Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag der Bordcomputer gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Wagen gegen 14.30 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Rahmedestraße (Nähe Grünewiese) abgestellt. Als er gegen 23.45 Uhr zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür zertrümmert. Im Armaturenbrett, wo vorher das Multimediagerät mit Radio und Navi gesteckt hatte, klaffte nur eine leere Öffnung. Die Polizei in Altena, Tel. 9199-0, bittet um Hinweise.

