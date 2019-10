Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Mittelstraße / Polizei sucht nach Sachbeschädigung die Geschädigten

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit vom 15. bis zum 18. Oktober 2019 kam es in einer Tiefgarage in Norderstedt, Mittelstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Polizei konnte die Täter ermitteln. Es handelt sich um zwei Jungs im Alter von 12 und 14 Jahren. Die Polizei bittet die Geschädigten, die bisher keine Anzeige erstattet haben, sich bei der Polizei Norderstedt-Mitte unter 040-5353620 zu melden.

