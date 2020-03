Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (26.03.2020) gegen 12:40 Uhr sein Geschlechtsteil vor einer Frau am Bad Cannstatter Bahnhof entblößt und daran manipuliert. Der mutmaßliche Täter nutzte offenbar zuvor eine S-Bahn der Linie S3 zwischen Fellbach und Stuttgart, wo er Blickkontakt zu einer 28-jährigen Reisenden aufnahm. In der Folge tätigte der Unbekannte wohl obszöne Gesten in Richtung der Geschädigten und verließ beim Halt am Bahnhof Bad Cannstatt den Zug. Auf dem Bahnsteig entblößte der Mann offenbar vor den Augen der Frau sein Geschlechtsteil und soll zudem daran manipuliert haben. Die 28-jährige Reisende begab sich nach der Tat auf ein Polizeirevier und erstattete Strafanzeige. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 35 Jahre alter Mann mit südländischem Erscheinungsbild, kurzen dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

