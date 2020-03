Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte brechen in Bahngebäude ein

Nürtingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (16.03.2020) auf Dienstag (17.03.2020) in das Reisezentrum des Nürtinger Bahnhofs eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die mutmaßlichen Täter offenbar zunächst gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Deutschen Bahn. Im Inneren beschädigten die Unbekannten mehrere Türen und konnten zudem einen Tresor öffnen, aus dem sie unter anderem Bargeld entnahmen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn alarmierte nach der Feststellung am Dienstagmorgen die Bundespolizei, welche die Spurenlage am Tatort sicherte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und der genaue Wert des Stehlgutes kann noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten in oder um den Bahnhof Nürtingen festgestellt haben und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

