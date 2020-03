Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgäste verbringen 29-Jährigen aus S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und mehreren Fahrgästen ist es am Donnerstagabend (12.03.2020) gegen 18:20 Uhr in einer S-Bahn der Linie S5 gekommen. Der 29-jährige irakische Staatsangehörige soll zuvor eine bislang unbekannte Frau in der S-Bahn angespuckt haben. Mehrere Fahrgäste schritten daraufhin ein und verbrachten den wohnsitzlosen Mann beim Halt am Bahnhof Zuffenhausen aus dem Schnellzug. Hierbei soll es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Reisenden und dem 29-jährigen Tatverdächtigen gekommen sein. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei nahmen den leicht alkoholisierten Mann daraufhin vorläufig fest. Er wurde anschließend auf das örtliche Bundespolizeirevier verbracht. Der 29-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung rechnen. Die Auswertung der Videosequenzen der tatrelevanten S-Bahn sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da sich die eingreifenden Fahrgäste beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort befanden, bittet die Bundespolizei Zeugen des Vorfalls, sowie insbesondere die unbekannte geschädigte Frau sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

