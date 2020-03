Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: 41-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (06.03.2020) gegen 18:20 Uhr einen 41-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Der deutsche Staatsangehörige war zunächst durch die Zugbegleiterin eines Regionalexpresses zwischen Waldhausen und Stuttgart ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. In der Folge beleidigte offenbar der wohnsitzlose Mann die 36-jährige Bahnmitarbeiterin verbal. Er sollte daraufhin beim Endhalt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof einer alarmierten Streife der Bundespolizei vorgestellt werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der 41-Jährige zudem durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesucht wurde. Der leicht alkoholisierte Mann wurde daraufhin auf das örtliche Bundespolizeirevier verbracht. Da der Festgenommene die erforderliche Geldstrafe nicht begleichen konnte, verbrachten ihn die Beamten zum Antritt seiner 30-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt. Der 41-Jährige muss nun zudem mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

