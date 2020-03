Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug mit Flasche beworfen

Remshalden (ots)

Jugendliche haben am Dienstagnachmittag (03.03.2020) gegen 11:30 Uhr einen Interregio-Express auf Höhe Grunbach beworfen und dadurch die Frontscheibe beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Triebfahrzeugführer des Nahverkehrszuges zwischen Stuttgart und Aalen zunächst eine Gruppe von etwa sechs bis acht Jugendlichen beobachtet haben, die auf Höhe der Ecke Eisenbahnstraße-Rommenhöllerstraße in Grunbach unerlaubt die Gleise überschritten. Als der herannahende Zug offenbar in der Folge einen Achtungspfiff abgab, soll einer der Jugendlichen eine Flasche auf den Triebwagen geworfen haben. Der Wurfgegenstand traf letztlich die Frontscheibe des Zuges und beschädigte diese. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei konnte die geflüchtete Gruppierung nicht mehr angetroffen werden. Der betroffene Zug setzte seine Fahrt noch bis zum Endhalt am Bahnhof Aalen mit verminderter Geschwindigkeit fort. Der entstandene Sachschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei, die gegen die unbekannten Täter wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr gerichtet sind. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

