Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 23-Jähriger leistet Widerstand

Heilbronn (ots)

Ein 23-jähriger Mann hat sich am Dienstag (03.03.2020) gegen 17:00 Uhr den polizeilichen Maßnahmen zweier Bundespolizisten am Heilbronner Hauptbahnhof widersetzt. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn war zunächst aufgrund der Meldung einer bedrohlich umherschreienden Person zu einem abfahrbereiten Zug in Richtung Stuttgart gerufen worden. Bereits am Bahnsteig trafen die Beamten auf den augenscheinlich aufgebrachten 23-jährigen türkischen Staatsangehörigen und wollten diesen einer Personenkontrolle unterziehen. Bei Erkennen der Beamten versuchte der 23-Jährige unvermittelt die Flucht zu ergreifen, konnte hierbei allerdings festgehalten werden. Der Mann versuchte sich daraufhin aus der Fixierung der Polizisten zu befreien und musste in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die Beamten verbrachten ihn im Anschluss auf das Bundespolizeirevier am Heilbronner Hauptbahnhof. Der 23-jährige Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Bundespolizei prüft zudem, ob von dem Tatverdächtigen bereits zuvor strafbare Handlungen ausgegangen waren und bittet daher Zeugen sowie eventuelle Geschädigte des Vorfalls sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

