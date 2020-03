Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Einbruch ins Reisezentrum

Backnang (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (15.03.2020) auf Montag (16.03.2020) in das Reisezentrum am Backnanger Bahnhof eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, beschädigten anschließend Teile der Einrichtung des Reisezentrums und entwendeten aus einem Tresor Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach Feststellung eines DB-Mitarbeiters am Montagmorgen sicherten Beamte der Bundespolizei vor Ort die Spurenlage. Der genaue Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten in oder um den Bahnhof Backnang festgestellt haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

