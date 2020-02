Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Musikraum

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannnte sind am Wochenende in den Musikraum des Gymnasiums Oesede am Carl-Stahmer-Weg eingebrochen und haben Musikinstrumente gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in den Raum ein und nahmen zwei E-Gitarren, einen E-Bass, ein Keyboard sowie einen Gitarrenverstärker mit. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

