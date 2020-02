Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zivilcourage bewiesen

Bild-Infos

Download

Mayen (ots)

An einem Mittwochnachmittag beobachtete Wolfgang Follmann in der Fußgängerzone in Mayen, wie 3 Täter in einem Bekleidungsgeschäft einen Damenblazer entwendeten. Sofort entschloss er sich, die Verfolgung der Täter aufzunehmen und die Polizei zu informieren. Während er die Diebe nicht aus den Augen ließ, beobachtete Herr Follmann weiterhin, wie die Täter zunächst einen Motorroller und dann einen Pkw nicht ganz unerheblich beschädigten.

Nur durch die Mithilfe des Zeugen und seiner Entschlossenheit konnten die Täter überführt werden.

Aus diesem Grunde wurde Wolfgang Follmann am Fr., 07.02.2020 im Namen des Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Koblenz, durch den Leiter der Polizeiinspektion Mayen, Lothar Rink, geehrt. Als Dankeschön wurde ihm die Urkunde des Polizeipräsidiums Koblenz und eine Taschenlampe mit entsprechender Gravur überreicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell