Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Einbrüche in Landkern, Büchel und Cochem

Polizei Cochem (ots)

Wohnungseinbrüche Landkern/Büchel

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom Samstag 08.02.20 auf den Sonntag 09.02.2020 in Wohnhäuser der Gemeinde Landkern, Sonnenhang und Büchel, Windmühlenstraße ein. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Einbruch in Spielothek Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Spielothek in Cochem, Brückenstraße ein. Hier wurden ein hoher Geldbetrag aus einem Wechselautomaten gestohlen.

Wer kann Hinweise auf Täter geben oder hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Moselstraße 31

56812 Cochem

picochem@polizei.rlp.de

02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell