Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sturmtief "Sabine"

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler registrierte seit Beginn des Sturms am gestrigen Sonntagmorgen 18 Einsätze. Zu 12 Einsätzen musste die Polizei wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Hiervon betroffen waren insbesondere die Höhenlagen des Dienstgebietes. Witterungsbedingt ereigneten sich 2 Verkehrsunfälle. Hierbei wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Schaden. Zwei Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume am Sonntag komplett gesperrt werden. Die Sperrung der L 78 zwischen Kalenborn und Hilberath dauert derzeit noch an. In der Grafschaft fiel in den Ortsteilen Gelsdorf, Vettelhoven und Bölingen zeitweise der Strom aus. Am Montagmorgen wurde durch eine Sturmböe das Dach eines Hauses in der Ahrweiler Straße teilweise abgedeckt.

