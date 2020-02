Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Unbekannte beschädigten Mauer

Bad Rothenfelde (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße Am Kurpark zu einer Schbeschädigung. Unbekannte stießen mutwillig auf einer Länge von etwa 15 Metern eine zu einem Hotel gehörende Gartenauer um. Wer Hinweise auf Personen geben kann, die möglicherweise mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnnten, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bad Rothenfelde. Telefon: 05424-5326.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell