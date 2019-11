Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (3. November) hat sich gegen 10.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Straßen "Zum Greffling" und "Zur Hellewiese" ereignet, bei dem ein 48-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer kam aus der Straße "Zur Hellewiese" und wollte in Richtung Schönholthausen auf die Straße "Zum Greffling" abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Skoda, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Dabei zog der 48-Jährige sich Verletzungen am Unterarm zu. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

