Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 57-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Anweisungen

Olpe (ots)

In der Nacht von Samstag (01. November) auf Sonntag (2. November) kam es auf dem Olper Marktplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 57-Jährigen und seinem 19-jährigen Sohn. Als die eingesetzten Polizeibeamten, um einen Platzverweis auszusprechen, die Personalien feststellen wollten, zeigten sich beide aggressiv und unkooperativ. Einer fertigte Bilder von den Beamten an. Es kam es zu einem Handgemenge zwischen ihnen und der Polizei. Daraufhin wurden beide fixiert. Anschließend wirkten die Beamten weiter deeskalierend auf sie ein. Trotzdem beleidigte der 57-jährige die Beamten immer wieder und kam dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Daraufhin nahmen ihn die Beamten mit in das Gewahrsam, wobei er Widerstand leistete und einen Polizeibeamten verletzte. Auch auf der Polizeiwache widersetzte er sich den Beamten. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellten sie eine deutliche Alkoholisierung fest. Der 57-Jährige konnte das Gewahrsam am nächsten Morgen wieder verlassen. Diese schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

