POL-LB: Zusammenstoß in Ludwigsburg fordert zwei Verletzte; Unfallbeteiligter in Ludwigsburg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Oßweil: Zwei verletzte Pedelec-Fahrer

Im Bereich der Kaltentalstraße in Ludwigsburg-Oßweil, wo sich zwei Feldwege kreuzen, sind am Mittwoch gegen 10:25 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. In der Verlängerung zur Kaltentalstraße befuhr ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer einen Feldweg, der sich in unmittelbarer Nähe eines Bolzplatzes befindet. Dort stieß der 74-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer von rechts kommenden 67-Jährigen zusammen, die aus Richtung einer Gaststätte kam und ebenfalls mit einem Pedelec unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Während der 74-Jährige hierdurch leicht verletzt wurde, ist der Verletzungsgrad bei der 67-Jährigen noch nicht bekannt. Sie wurde durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Ludwigsburg-Oßweil: Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht den Besitzer eines Wagens, der am Mittwoch gegen 07:10 Uhr in der Friesenstraße in Ludwigsburg-Oßweil am Fahrbahnrand abgestellt war. Ein 33 Jahre alter Mercedes-Lenker war zur genannten Zeit auf der Friesenstraße in Richtung Industriegebiet unterwegs, als er im Vorbeifahren den noch unbekannten Wagen streifte. Nachdem sich die beiden Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel berührt hatten, fuhr der 33-Jährige zunächst weiter und verständigte erst zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei. Darüber hinaus kehrte er zur Unfallstelle zurück. Dort konnte er das mutmaßlich beschädigte Fahrzeug, bei dem es sich eventuell um einen Pick-up handeln könnte, allerdings nicht mehr antreffen. An dem Mercedes des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen und insbesondere den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs sich zu melden.

