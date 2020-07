Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da ein 27 Jahre alter Fiat-Lenker am Mittwoch gegen 05.40 Uhr einen 28-jährigen Motorradfahrer übersah, kam es im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 1010 und der Landesstraße 1137 bei Leonberg zu einem schweren Unfall. Der Fiat-Lenker befuhr zunächst die K 1010 aus Richtung Gerlingen kommend und wollte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Leonberg abbiegen. Mutmaßlich übersah der PKW-Fahrer, nachdem er wohl zunächst am dortigen Stoppschild angehalten hatte, den aus Richtung Leonberg heranfahrenden 28 Jahre alten Harley-Davidson-Lenker und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 1137 war zur Unfallaufnahme und anschließenden Berge- und Reinigungsmaßnahmen bis gegen 11.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 38.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell