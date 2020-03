Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Brand in einer Doppelhaushälfte

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte am Beverfördering am Dienstag, 31. März 2020, 1.10 Uhr, wurden die zwei Bewohner (55, 57) leicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.(jb)

