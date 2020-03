Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Hinweise gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, 30. März, wurde an der Horster Straße im Zeitraum zwischen 9 und 9.30 Uhr ein Fiat auf einem Parkplatz eines Supermarktes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

