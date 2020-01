Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulgebäude

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen bislang unbekannte Täter in einen Raum einer Schule an der Pestalozzistraße ein und entwendeten daraus einen Beamer. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am 24. Januar (Freitag) und 7.30 Uhr am 27. Januar (Montag) begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell