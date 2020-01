Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Balkontür aufgehebelt

Geilenkirchen (ots)

Durch eine Balkontür drangen Einbrecher am Montag (27. Januar), zwischen 16 Uhr und 21.10 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Tripser Wäldchen ein. Sie suchten in allen Schränken nach Wertgegenständen. Anschließend drangen sie in eine weitere Wohnung ein und durchwühlten den Keller des Hauses. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

