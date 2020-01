Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lagerraum

Heinsberg (ots)

Ein Lagerraum an der Industriestraße war zwischen dem 24. Januar (Freitag) und dem 27. Januar (Montag) das Ziel unbekannter Täter. Diese schoben gewaltsam ein Rolltor einer Lagerhalle hoch und drangen so ins Gebäude ein. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

