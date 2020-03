Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb geschnappt

Hamm-Herringen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Dortmunder Straße stellte die Polizei am Samstag, 28. März einen 46-Jährigen. Gegen 17.20 Uhr verließ er das Geschäft und löste daraufhin den Alarm aus. Als ein 43-jähriger Mitarbeiter ihn ansprach, stieß er diesen zur Seite und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei angetroffen werden.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell