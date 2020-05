Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Radfahrerin stieß gegen Straßenbahn

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 12.50 Uhr befuhr eine Duisburger Radfahrerin die Wiesenstraße aus Richtung Duisburger Straße kommend.

Die Frau ließ eine in Richtung Duisburg querende Straßenbahn auf den Straßenbahngleisen Bärenkampallee passieren, fuhr dann an und übersah offenbar die auf dem anderen Gleis fahrende Straßenbahn, die aus Richtung Duisburg kam. Die Bahn erfasste die Radfahrerin trotz eingeleiteter Bremsung.

Die Duisburgerin schleuderte zu Boden und blieb neben der Bahn liegen, das Fahrrad geriet dabei unter die Straßenbahn.

Die 53-jährige Radfahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem sie stationär verblieb. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Wiesenstraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und dem Kreisverkehr an der Duisburger Straße ab.

