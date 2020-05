Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Hamminkeln (ots)

Am 02.05.2020 gegen 20:20 Uhr befuhr ein 18- jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem PKW den Havelicher Weg aus Richtung Borkener Straße (L896) kommend, in Fahrtrichtung Gertendorfer Weg. Er beabsichtigte die Raesfelder Straße (B70) an der Kreuzung B70/ Havelicher Weg /Gertendorfer Weg geradeaus in Fahrtrichtung Gertendorfer Weg zu überqueren. Dabei übersah er einen 38 jährigen Mann aus Dorsten, der mit seinem Pkw die B 70 aus Richtung Raesfeld kommend in Fahrtrichtung Brünen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 18-jährige Hamminkelner wurde schwer und der 38-jährige Dorstener leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch Polizeibeamte abgesperrt und der Verkehr abgeleitet.

