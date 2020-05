Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 01.05.2020, ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Dinslaken ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 35-jähriger Mann aus Duisburg schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte. Der Mann wollte mit seinem Motorroller von der Karlstraße nach rechts auf die Karl-Heinz-Klingen-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stürzte. Hierbei verletzte er sich am Bein und an der Schulter und wurde mit einem Krankenwagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er zunächst stationär verbleiben muss.

