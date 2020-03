Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenem Donnerstag, den 12.03.2020, kam es in der Zeit von 18:45 Uhr bis 21:50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Florianstraße in Oldenburg. Durch den Täter wurde die Abwesenheit des Hausbesitzers ausgenutzt und eine Scheibe im Erdgeschoss eingeschlagen. Hierüber konnte der Einbrecher das Haus betreten und mehrere Räume durchsuchen. Anschließend konnte dieser unerkannt mit einer gefüllten Geldbörse entkommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge in der genannten Zeit in der Florianstraße gesehen haben.

Ebenso werden zwei Personen gesucht, die am Sonntag, den 08.03.2020, zuerst versucht hätten eine Zeitung dem Bewohner zuzustellen. Anschließend habe sich eine der Personen unaufgefordert in den Garten begeben, so dass ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Beide Personen werden als Männlich mit einem geschätzten Alter von 25 und 65 Jahren beschrieben.

Hinweise diesbezüglich werden unter der 0441 - 7904115 entgegen genommen. (316192)

