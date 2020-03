Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Bad Zwischenahn: Einbruch in Pizzeria

Vermutlich in der Nacht zum Samstag (14.03.20) brachen bislang unbekannte Täter in Bad Zwischenahn, Am Brink/Marktplatzkurve, in eine Pizzeria ein. Der oder die Täter verschafften sich dabei durch die Haupteingangstür Zugang in die Lokalität. Hier wurden ein Geldspielautomat sowie eine Kasse aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Zusätzlich wurden noch einige elektr. Küchengeräte von den Tätern mitgenommen. Über den genauen Wert des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte unter 04403/9270 an die Polizei Bad Zwischenahn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell