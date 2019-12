Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen - Ammoniak in Firma ausgetreten

Konstanz (ots)

--

Leibertingen

Gefahrgutunfall

Zwei Arbeiter haben sich am heutigen Freitagvormittag bei einem Gefahrgutunfall in einer Firma in der Straße "In der Breite" durch austretendes Ammoniak leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Arbeiter gegen 10.15 Uhr in einem Bereich, in dem Metall verarbeitet wird, eine Ammoniakflasche austauschen und verwechselte dabei die Anschlüsse der Flasche. Daraufhin trat flüssiges Ammoniak aus der Flasche aus, wodurch der Arbeiter eine Reizung der Atemwege erlitt. Eine weitere Mitarbeiterin, die sich in der Nähe befand, erlitt ebenfalls eine Atemwegsreizung, beide Verletzte wurden mit Rettungswägen in Krankenhäuser eingeliefert. Nach Auslösen des Alarms wurden alle Personen im Gebäude sofort evakuiert, Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand nicht. Derzeit dauert der Einsatz der Feuerwehr noch an. Vor Ort sind die Wehren aus Leibertingen, Kreenheinstetten, Meßkirch, Sigmaringen, Bad Saulgau und Mengen mit 108 Einsatzkräften und 23 Fahrzeugen, darunter der Gefahrgutzug aus Saulgau.

Urbat, Tel. 07531 955 1017

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell