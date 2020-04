Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Anhänger beschädigt /Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Mittwoch gegen 19.00 Uhr stellte der Besitzer eines Imbissanhängers fest, dass das Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug in den vergangenen 14 Tagen beschädigt wurde. Der Abstellort des Anhängers liegt an der Carl-Peschken-Straße (Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 3).

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

