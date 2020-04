Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Trickdieb stahl Bargeld und Schmuck

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12.00 öffnete eine 82-jährige Weselerin an der Andreas-Vesalius-Straße einem vermeintlichen Handwerker die Wohnungstür, der die Wasserleitungen in der Wohnung prüfen wollte.

Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest.

Die Weselerin konnte den Dieb nur mit "groß und dick" beschreiben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell