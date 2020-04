Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Krefelder Parteibüro mit Graffiti beschmiert - Tatverdächtiger ermittelt

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld hat einen Mann ermittelt, der für mehrere Sachbeschädigungen im Zeitraum von Donnerstag (16. April 2020) bis Montag (20. April 2020) durch Schmierereien mit verschiedenen Schriftzügen sowie Ziffern am Fenster des Krefelder Parteibüros "Bündnis`90/Die Grünen" am Karlsplatz in Frage kommt.

Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes führten zu dem Tatverdächtigen, der aus dem Umfeld der Partei stammt. Nach derzeitigem Stand stellt sich die Motivlage für die Schmierereien vornehmlich aus dem persönlichen Bereich dar.

Bereits am 16. März 2020 hatten Unbekannte die Scheiben der Parteibüros "Bündnis`90/Die Grünen" an der Roßstraße und der Partei "Die LiNKE" an der Alte Linner Straße beschmiert. Die Polizei Krefeld hatte seinerzeit öffentlich gefahndet: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4551103).

Ob der Tatverdächtige auch für diese Taten in Betracht kommt, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu beiden Fällen machen können. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten. (205)

