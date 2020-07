Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: alkoholisierter 58-Jähriger stört Anzeigenaufnahme

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Sindelfingen bekamen es am Dienstag kurz vor 18.00 Uhr in der Straße "Untere Vorstadt" in Sindelfingen mit einem offenbar stark alkoholisierten 58-jährigen Mann zu tun. Die Polizisten waren zu diesem Zeitpunkt im Begriff eine Anzeige gegen einen weiteren Mann aufzunehmen, der sich mutmaßlich trotz Alkoholeinfluss hinter das Steuer eines Fahrzeugs gesetzt hatte. Währenddessen bog der 58-Jährige grölend um eine Hausecke und gab rassistische Beleidigungen von sich. Da er den Mindestabstand zu einem der Beamten deutlich unterschritt, stieß der Polizist ihn von sich weg. Die Aufforderungen seitens der Polizeibeamten wie auch seitens der Person, die sich in der Kontrolle befand, das Herumschreien zu unterlassen und die Örtlichkeit zu verlassen, ignorierte der 58-Jährige. Statt dessen provozierte er die Polizisten und näherte sich hierbei erneut den Beamten soweit an, dass er wieder zurück gestoßen werden musste. Ein weiterer Zeuge zog den 58-Jährige hierauf von den Polizisten weg. Schließlich wurden die Personalien des aggressiven Mannes erhoben und er wurde dann der Örtlichkeit verwiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell