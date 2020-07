Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: BMW beschädigt-Polizei sucht Zeugen; Kornwestheim: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ditzingen: BMW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.30 Uhr, kam es in der Kirchgartenstraße in Ditzingen zu einer Sachbeschädigung. Ein noch unbekannter Täter schlug den Seitenspiegel eines geparkten BMW ab, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Vermutlich handelt es sich bei dem Täter um einen Radfahrer, der gemeinsam mit einem zweiten Radler die Kirchgartenstraße entlang fuhr. Zeugen, die weitere Hinweise haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07156/4352-0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Max-Planck-Straße in Kornwestheim eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich mit einem LKW unterwegs war, streifte einen VW, der am Straßenrand auf einem Parkstreifen abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro und fuhr anschließend davon.

