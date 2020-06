POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Lauterbach - Bereits am Dienstag (16.06.), gegen 18:00 Uhr, parkte ein 28-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Chevrolet Dodge Ram auf dem Marktplatz auf einem Parkplatz. Als er am Donnerstag (18.06.) gegen 11:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange im rechten Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Chevrolet gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Auffahrunfall - Sachschaden

Lauterbach - Am Freitag (19.06.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin mit ihren weißen Audi Q3 die Vogelsbergstraße. In Höhe der Hausnummer 40 musste sie mit ihrem Fahrzeug anhalten. Ein nachfolgender 48-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem weißen Sprinter der Marke Mercedes Benz leicht auf das Fahrzeugheck von dem Audi auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.600 Euro.

