Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Renitente Ausreißerin verletzt Bundespolizistin

Bielefeld (ots)

Am 30.05.2020 wurde ein 13-jähriges Mädchen durch Einsatzkräfte der Bundespolizei auf dem Bahnsteig des Bielefelder Hauptbahnhofs angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem Mädchen aufgrund einer Fahndungsausschreibung des Polizeipräsidiums Bielefeld als vermisste Person gesucht wurde. Daraufhin wurde sie in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte die 13-Jährige zu flüchten und wurde von den Beamten am Arm festgehalten. Danach verhielt sie sich zunehmend aggressiver, schlug und trat nach den Einsatzkräften und biss einer Beamtin in den Finger, so dass diese ihren Dienst abbrechen und sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Daraufhin wurde die 13-Jährige gefesselt und zur Dienststelle verbracht.

Nach Rücksprache mit dem Jugendamt der Stadt Bielefeld wurde das Mädchen dorthin übergeben.

