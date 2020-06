Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei nehmen zwei Taschendiebe fest

Köln-Bonn (ots)

Montagnachmittag beobachteten zivile Fahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) zwei bekannte Taschendiebinnen, die mehrfach einen Reisenden bestehlen wollten. Als ihnen der Diebstahl im Bonner Hauptbahnhof beinahe gelang, nahmen die Fahnder der Bundespolizei die zwei Täterinnen im Alter von 18 und 21 Jahren fest.

Kurz nach 16 Uhr fielen den Zivilfahndern in der U-Bahn Haltestelle am Kölner Hauptbahnhof zwei "alte Bekannte" auf. Sie beobachteten die Frauen, wie sie sich einem älteren Herrn annäherten und einen Stau verursachten, um an seine Gesäßtasche zu kommen. Da dies zunächst nicht funktionierte, folgten sie ihm in der U-Bahn Linie 18 nach Bonn. Die zivilen Bundespolizisten verfolgten sie verdeckt. Im Bonner Hauptbahnhof angekommen schlugen die Taschendiebinnen zu und griffen auf der Rolltreppe erneut in die Gesäßtasche des 63-jährigen Siegburgers, um seine Geldbörse zu entwenden.

Glücklicherweise waren die zivilen Fahnder zur Stelle und nahmen die 18 und 21-Jährige vorläufig fest.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem Diebstahl sowie Erschleichen von Leistungen ein.

Nach diesem Vorfall gibt die Bundespolizei Tipps zur Vorbeugung:

-Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

-Tragen Sie Ihre Wertsachen eng am Körper!

-Seien Sie im Gedränge besonders vorsichtig!

-Halten Sie immer Kontakt zu Ihrem Handgepäck!

-Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper!

Weitere Hinweise sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de einsehbar.

