Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis mit falschem Kennzeichen ohne Fahrzeugversicherung

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Am 29.05.20 überprüften Beamte der Bundespolizei Reisende auf der Bundesstraße 8 in Emmerich - Elten. Der 26 - jährige polnische Fahrer eines Wagens gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Fahrzeug. Das darauf geklebte TÜV - Siegel sowie die Zulassungsplakette waren gefälscht. Ferner war der PKW behördlich Außerbetrieb gesetzt worden. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Führen eines Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung und Kennzeichenmissbrauch ein.

