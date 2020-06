Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Die Polizei warnt aktuell vor Betrügern, die sich am Telefon als falsche Polizisten ausgeben. Die Einsatzleitstelle der Polizei registrierte seit der Nacht zu Montag, 08.06.2020, zahlreiche Bielefelder, die die Betrüger am Telefon erkannten und Ihnen nicht ins Netz gingen. Zur Nachtzeit waren es circa 30 Anrufer und am Montagvormittag etwa 20 Mitteiler.

Alle aufmerksamen Bielefelder schilderten, dass die Betrüger von angeblichen Festnahmen in der jeweiligen Nachbarschaft berichteten und dass die Anwohner auf Listen der Täter aufgetaucht seien. In den Gesprächen wurden Fragen zum persönlichen Vermögen gestellt und eine Mithilfe erbeten.

Bislang scheinen die Betrüger keinen Erfolg zu haben, denn Opfer dieser Betrugsanrufe sind der Polizei nicht bekannt.

Die Polizei erinnert an eine einfache Vorgehensweise bei Betrügern am Telefon:

Lassen Sie sich von fremden Person nicht am Telefon in lange Gespräche verwickeln - Sie sollten nicht antworten und können einfach auflegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell