POL-BI: Bürofenster halten Einbrecher auf

Bielefeld (ots)

Bielefeld-Innenstadt

Ein unbekannter Täter scheitert in der Nacht von Samstag, 06.06.2020, auf Sonntag, 07.06.2020, an den verschlossenen Fenstergriffen eines Büros an der Teutoburger Straße, in der Nähe der Oldentruper Straße.

Während der Nachtzeit schlug der Einbrecher gewaltsam eine Fensterscheibe an dem Gebäude an der Teutoburger Straße ein. Der Einbrecher griff durch das entstandene Loch und versuchte das Fenster am Griff zu öffnen. Aufgrund des verschlossenen Fenstergriffs gelang dies jedoch nicht und der erfolglose Täter trat die Flucht ohne Beute an.

Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, waren die Räume noch unversehrt. Sonntagvormittag, gegen 10:25 Uhr, bemerkten Zeugen den Einbruchversuch und benachrichtigten die Polizei.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

