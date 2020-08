Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall in Haspe

Hagen (ots)

Am 07.08.2020 um 12:04 Uhr übersah die 38-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golfs beim Linksabbiegen vom Konrad-Adenauer Ring in die Hördenstraße den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Audi A6 einer 51-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge die 8-jährige Beifahrerin des VW Golfs und die 32-jährige Beifahrerin des Audis leichte Verletzungen erlitten. Beide Personen mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr abgestreut und gereinigt.

