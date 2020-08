Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Kriminalbeamte in Hagen - Festnahme von Abholern und eines mutmaßlichen Hintermannes

Hagen (ots)

Am 23.06. bzw. 24.06. diesen Jahres kam es in Hagen zur Vollendung von zwei Taten, bei dem sich unbekannte Täter als Kriminalbeamte ausgaben. Es gelang ihnen die Opfer dazu zu bringen, Bargeld, Goldbarren und andere Wertgegenstände - in einem Fall in sechsstelliger Höhe - zu übergeben. Der Abholer konnte zunächst unerkannt entkommen. Wenige Tage später ist es gelungen, den Mann bei einer weiteren Tat in Hannover festzunehmen.

In einem dritten Fall in Hagen konnten am 07.07.2020 ebenfalls die Abholer von Wertgegenständen festgenommen werden. Ein Hagener Ehepaar sollte durch ebenfalls falsche Kriminalbeamte dazu bewegt werde, einen Betrag von 100.000 Euro von ihrem Konto abzuheben und zu übergeben. Durch die alarmierte echte Polizei erfolgte bei dem Versuch der Abholung die Festnahme eines Pärchen aus Hessen. Dieses machte in seiner Vernehmung Angaben zu Abholungen in vier Fällen in Hessen mit einem Gesamtschaden von mehr als 400.000 Euro.

Bei einem Großeinsatz unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Einsatzleitung des LKA Baden-Würtemberg, Ermittlungsgruppe Trust, am 30.07.2020, wurde dann auch die Person festgenommen, an welche die mutmaßliche Beute aus den Taten in Hagen und Hessen weitergegeben wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. (ts)

