Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt 28-Jährigen in Gewahrsam

Hagen (ots)

In der Alleestraße in Hagen gerieten Mittwochabend zwei Männer gegen 22 Uhr in Streit. Ein 28-Jähriger bedrohte einen 29-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem Einhandmesser, verletzte diesen jedoch nicht. Der 29-jährige Hagener konnte in seine Wohnung flüchten und rief die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und nahm ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ra)

