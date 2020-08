Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter in Flammen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mönchengladbach (ots)

Ein Fahrzeug vom Typ Mercedes Sprinter stand in der Nacht zum Mittwoch, 5. August, gegen 2.35 Uhr auf einem Parkplatz in Mülfort an der Straße Langfuhr in Flammen. Der Wagen brannte vollständig aus. Beschädigt wurde auch die Plane eines unmittelbar neben dem Sprinter abgestellten Anhängers.

Nach ersten Ermittlungen ist Brandstiftung in diesem Fall nicht auszuschließen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell