Polizei Hagen

POL-HA: Beim Linksabbiegen - Fußgängerin von Pkw erfasst

Hagen (ots)

Gestern Nachmittag (06.08.2020, gegen 15:00 Uhr) kam es auf der Poststraße in Hagen-Helfe zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 43-jähriger Hagener die Schwerter Straße in Richtung Boele. Beim Abbiegen in die Poststraße kollidierte er mit einer 36-jährigen Fußgängerin, die dort an der Ampel die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau von der Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Straße. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (sl)

