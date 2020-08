Polizei Hagen

POL-HA: 54-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 06.08.2020 zog sich ein 54-jähriger Rollerfahrer leichte Verletzungen zu. Der Mann war gegen 14:10 Uhr auf der Hohenlimburgerstraße in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. In Höhe des Kreuzungsbereichs Hühnenpforte bremste ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt ab. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den Mercedes eines 59-jährigen auf.

Dadurch stürzte der Rollerfahrer über seinen Lenker zu Boden und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße einspurig gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen. (sl)

