Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - K 128 Taben-Rodt

Taben-Rodt (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2020 kam es gegen 15.40 Uhr auf der K 128 zwischen Hamm und Taben-Rodt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Pkw-Fahrer eines roten Daihatsu befuhr die K128 aus Richtung Hamm kommend in Fahrtrichtung Taben-Rodt. Kurz vor der Ortschaft Taben-Rodt kam ihm ein bisher unbekannter Kradfahrer in der langgezogenen Rechtskurve entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die beiden Fahrzeuge, sodass ein leichter Schaden am linken Außenspiegel des roten Pkws entstand. Der Pkw wendete wenige Meter nach der Kollision, um sich nach dem Kradfahrer zu erkundigen. Dieser hatte bereits die Verkehrsunfallörtlichkeit verlassen.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06581-91550 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de

