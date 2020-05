Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl bei Anwesenheit der Hausbewohner

Leisel (ots)

Während der Anwesenheit der Hausbewohner drang am Sonntag, den 10.05.2020, gegen 02.30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter durch Hochschieben des Garagentores in ein Anwesen in der Straße "In Selsfeld" ein. Nachdem er zunächst aus einem im Keller abgelegten Geldbeutel eine geringe Bargeldmenge entwendete, machte der Täter sich im weiteren Verlauf im Keller an einem Wandtresor zu schaffen. Diesen versuchte er, mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Durch die verursachten Geräusche wurden die schlafenden Hausbewohner auf die Tat aufmerksam. Der Hausherr begab sich nunmehr in den Keller und traf dort auf den Täter. Dieser flüchtete daraufhin durch die Garage und weiter zu Fuß in Richtung Burbacher Straße. Vom Täter liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor: er soll männlich und ca. 180-190 cm groß gewesen sein, ferner hätte er eine kräftige Statur gehabt. Bekleidet wäre er mit einer Bluejeans und einer Lederjacke gewesen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

