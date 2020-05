Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall - Motorrad die Vorfahrt genommen

Mehring (ots)

Am Sonntag, dem 10.05.2020, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich in der Brückenstraße in Mehring ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Auf der Lay und beabsichtigte, in einem Kreuzungsbereich die Brückenstraße (K 85) zu überqueren, um in die Straße Im Weierfeld zu gelangen. Dabei übersah er den auf der K 85 von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Moselbrücke fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der 55-jährige Zweiradfahrer aus hiesiger Region stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in einer Wittlicher Krankenhaus verbracht.

Augenzeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Schweich zu melden. Tel 06502/91570.

